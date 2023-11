AD UN PASSO DAL TOUCHDOWN – Cowboys dominanti nel Thankgsiving Day Disastro Dobbs a Minneapolis

Leggi su sportface

(Di martedì 28 novembre 2023) L’undicesima giornata è stata un condensato di quanto possa essere avvincente questo sport. Siamo stati testimoni di incredibili rimonte (come quella dei Rams che a meno di 10 minuti dalla fine erano sotto di 9 punti, salvo vincere di 1) che nel caso dei Lions si è trasformata in epica (recuperati ai Bears 12 punti in 4 minuti). Abbiamo tenuto il fiato sospeso durante l’incontro tra Broncos e Vikings, sempre in bilico fino al TD di Sutton ad un soffio dalla sirena. Ma allo stesso tempo abbiamo anche assistito ad un po’ di sano football “old style”, giocato su campi fangosi (Arrowhead Stadium di Kansas City battuto da pioggia e vento) e con le difese a fare la voce grossa sugli attacchi, in barba alla tendenza della NFL degli ultimi anni. Un Ringraziamento per il football Nel thanksgiving day, giornata usualmente dedicata al tacchino ripieno ed al football, la tavola è stata ...