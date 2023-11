Ad Assisi “Cessate il fuoco! Marcia della pace e della fraternità”

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 28 novembre 2023)– Il 10 dicembre adle Acli parteciperanno all’iniziativa “il” per chiedere di fermare subito il sanguinoso conflitto in Terra Santa. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Perugiper la culturae dalla Coalizione “Giusta”, a cui le Acli aderiscono. LaL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Opel annuncia l’importatore per il Libano Ecco come salvaguardare il sistema immunitario Mamone (Unsic): ...