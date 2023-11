Abusi sessuali su minori | il papa commissaria un’intera abbazia

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 28 novembre 2023)Francesco ha nominato un amministratore apostolico per l’territoriale di Saint Maurice, in Svizzera. Si tratta di un vero e propriomento, legato alla questione di presuntisu canonici e minorenni per i quali è in corso un’indagine in Vaticano. Leggi anche: Uccise 4 donne, compresa un’amica di Meloni, ma può evitare il carcereFrancescoA dare la notizia è il Bollettino della sala stampa vaticana. Il nuovo amministratore apostolico è padre Jean-Michel Girard, preposito generale emerito dei canonici regolari della congregazione ospitaliera del Gran San Bernardo. Sostituirà il vescovo Jean Scarcella, che già a settembre aveva annunciato di essere sotto inchiesta. L’indagine avrebbe rivelato accuse di presuntinei ...