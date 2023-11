Abusa di una 12enne in un resort di Otranto dopo averle fatto bere un cocktail | indagato animatore del villaggio turistico

Firenze - 21enne americana denuncia uno stupro e una rapina : «Hanno abusato di me e mi hanno portato via il cellulare»

Abusa di una 12enne in un resort di Otranto dopo averle fatto bere un cocktail: indagato animatore 27enne

Le fa bere un cocktail mentre ballano insieme in discoteca per poi trascinarla in bagno dovedi lei. Vittima:ragazzina di Viterbo di soli 12 anni, giunta in Salento nell'estate del 2022, per trascorrere insieme con i genitori un periodo di vacanza. Ma la vacanza si è trasformata in ...

E’ accaduto in un resort di lusso degli Alimini, a poca distanza da Otranto, a fine agosto 2022. Al giovane cubano residente a Milano, notificato l’avviso di ...

GENOVA: ragazza di 17 anni denuncia Stupro di gruppo durante una festa; i dettagli dell'accaduto

GENOVA 26 Novembre 2023 - Una ragazza e studentessa genovese di 17 anni, ha denunciato alla Polizia che durante una festa tra amici sarebbe stata abusata da 4 coetanei in una casa della Val Bisagno, u ...