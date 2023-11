Abruzzo | il governatore Marsilio | «La nuova produzione teatrale TSA sbarca in Argentina»

(Di martedì 28 novembre 2023) Unadel Tsa (Teatro stabile dell’Aquila)in. Si tratta di “Stéfano” di Armando Discepolo con la regia di Stefano Angelucci Marino. In scena Vito Signorile, Tina Tempesta, Rossella Gesini, Paolo Del Peschio e lo stesso Angelucci . Le maschere sono state realizzate da BRAT Teatro di Udine, la scenografia a cura di Tibò Gilbert e i costumi di Luisa Nicolucci. Si tratta delladel TSA, in collaborazione con il Teatro del Sangro e il Teatro Abeliano di Bari.: spettacolo che porta alto il nome dell’Alla conferenza stampa di presentazione, a L’Aquila, erano presenti il presidente Marco, il sindaco Pierluigi Biondi, il regista Angelucci e il vice presidente del Tsa ...

REGIONALI: D'ALFONSO, 'ANCHE LEGA METTE IN DUBBIO CANDIDATURA MARSILIO SGRADITO DAI CITTADINI'

Non è una novità: il vuoto pneumatico dell'azione amministrativa della Regionetargata ... Se, come lascia intendere Crippa, adesso ilsardo supera quello abruzzese, significa che la ...

Abruzzo, il governatore Marsilio: «La nuova produzione teatrale TSA ... Secolo d'Italia

Agnone, il governatore Roberti in visita all'ospedale Caracciolo Amolivenews - Abruzzo Molise News

PD Abruzzo, La Lega svela lo scarso gradimento degli abruzzesi per Marsilio

PD Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale: Mentre il presidente della giunta regionale in scadenza pensa ai tuffi e alle sfilate di moda, il suo alleato di maggior peso – ...

Verso le elezioni regionali in Sardegna, i candidati ufficiali e quelli possibili

Già in campo per Pd - M5s Alessandra Todde, candidato al momento anche Soru, nel centrodestra battaglia tra l'uscente Christian Solinas e Truzzu. Il 24 febbraio si vota per eleggere la giunta regional ...