A tu per tu con la psicologa | il 30 novembre a Matera un incontro per discutere gli aspetti psicologici della sclerosi multipla

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 28 novembre 2023) Considerare la salute fisica l’ingrediente principale del benessere di una persona è una semplificazione che non tiene conto del ruolo cruciale giocato dai fattorie sociali. Quando si parla di(SM), malattia cronica che colpisce il sistema nervoso centrale, non è possibile prescindere dalla sua influenza sulla vita emotiva, psicologica e sociale delle persone interessate e, in modo indiretto, delle persone che stanno loro vicino. “Stress, depressione, ansia, disturbo dell’umore, paura – dichiara Claudio Piacenza, resonsabilesezione AISM di– sono quindi partevita di una persona cui è stata diagnosticata la. Ogni diagnosi può portare a sentimenti di negazione, rabbia, tristezza e ...