“A sei anni ho avuto delle esperienze sessuali con mio cugino | il trauma c’è ancora Nel mio percorso di transizione ho fatto 40 interventi | ora attraggo gli etero” | parla Giacomo Urtis

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023), il chirurgo più famoso dei vip, haampiamentere di sé negli ultimi mesi decidendo di intraprendere undi. Folta chioma bionda, look appariscente e sexy e trucco in volto. Dietro questa trasformazione si cela però un vissuto complicato, a partire da un’infanzia caratterizzata da abusi: “Avevo solo 6e hocon miodi 13. All’inizio pensavo fosse un gioco ma in realtà lui si approfittava un pò di me. Poi con il tempo ho rimosso quella esperienza dolorosa e dopo tantimi sono reso conto che non era normale, una cosa che mi ha ...