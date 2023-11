A Roncade ‘Agronetwork per i Territori | l' oro in bocca!'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023)(TREVISO) (ITALPRESS) – Agronetwork, l'Associazione di promozione dell'agroindustria costituita da Confagricoltura, Nomisma e Università Luiss ha programmato per il 2023 ed il 2024 un tour di incontri finalizzato alla valorizzazione dei prodotti e deiche vedono protagonista il dialogo tra agricoltura e industria alimentare. La quinta tappa di “AGRONETWORK per i: l'oro in” – focalizzata sui processi innovativi nella filiera del tabacco – si è svolta oggi, martedì 28 novembre, presso l'H-Farm Campus di(Treviso), un luogo unico di condivisione e collaborazione per studenti, professionisti, imprenditori e appassionati di innovazione. Al centro dell'evento i progetti pilota di iFarming e XFARM, start up finaliste della call for ideas Terraventura, iniziativa di ...