A Roma un convegno su qualità alimentare e benessere animale

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 28 novembre 2023)– Undi assoluto interesse sulle questioni più urgenti e scottanti in materia di: appuntamento il 29 novembre (11-14) a Spazio Tiziano “Sottoesopra” (viale Tiziano, 66 – 00196) per l’evento “– Consumatore consapevole: dal settore lattiero-caseario alla filiera Dop”, organizzato da Consorzio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Anagrafe nazionale vaccini Ministero della Salute Coronavirus sarà annientato col caldo? Gli Antibiotici, i batteri stanno diventando più resistenti Come proteggere gli occhi dei bambini dal ...