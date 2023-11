A Foligno oltre 60 ragazze alla tappa di “Rugby per tutti - sempre attivi”

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 28 novembre 2023) L’iniziativa si è tenuta domenica 26 novembre presso il campo dell’AsdRugby – Il progetto è stato promosso dFir e organizzato in Umbria dalRugby Sono statesessanta le, provenienti da varie zone dell’Umbria e dalle Marche, che domenica 26 novembre hanno partecipato, al Campo di Marte dell’AsdRugby,penultimadiper, sempre attivi’, progetto promosso dFir (Federazione Italiana Rugby) che comprende tredici feste organizzate in varie regioni d’Italia per dare vita a un percorso fatto di formazione, attività sportiva gratuita, momenti di confronto e analisi. Claim della giornata è stato “No? No ...