A Cav la certificazione di parità di genere e il plauso della vicepresidente della Regione del Veneto De Berti

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 28 novembre 2023) (Adnkronos) – “Le cose non accadono mai per caso, ma perché vi è la volontà e la capacità di farle. Consentitemi una Cav che ha lavorato per ottenere ladi, adottando policy adeguate per creare un ambiente di lavoro più inclusivo e diversificato, favorendo una partecipazione più equa delle donne. È nostro dovere, come istituzione, impegnarci attivamente nel sensibilizzare la comunità, educare sulle questioni die promuovere una cultura di rispetto reciproco. Solo attraverso sforzi congiunti possiamo sperare di eliminare questa forma di violenza e creare un mondo in cui le donne possano vivere senza timore di abusi fisici o psicologici e discriminazioni sul lavoro”. Sono queste le parole che la ...