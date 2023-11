A Cav la certificazione di parità di genere e il plauso della vicepresidente della Regione del Veneto De Berti

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 28 novembre 2023) A Marghera, in occasione del convegno 'Il futuro delle infrastrutture e dei trasporti tra innovazione, sostenibilità edi' A Marghera, in occasione del convegno 'Il futuro delle infrastrutture e dei trasporti tra innovazione, sostenibilità edi' “Le cose non accadono mai per caso, ma perché vi è la volontà e la capacità di farle. Consentitemi una Cav che ha lavorato per ottenere ladi, adottando policy adeguate per creare un ambiente di lavoro più inclusivo e diversificato, favorendo una partecipazione più equa delle donne. È nostro dovere, come istituzione, impegnarci attivamente nel sensibilizzare la comunità, educare sulle questioni di ...