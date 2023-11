A Caserta pizza a ruota di carro in stile londinese

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 28 novembre 2023). Nel 2021 Nicola Gravina e Carmine Raucci aprono le porte ad un nuovo format in città,Guys. Il locale è situato in corso Trieste, a, presenta una trentina di coperti, un arredo moderno ed un’atmosfera conviviale. Qui si sposa l’idea di un’ampia proposta gastronomica italiana ma con forte influenza britannica. Un concept che parte dal servizio breakfast e brunch, passando per il pranzo, arrivando all’aperitivo o alla cena. Il cuore pulsante del locale è il forno, dove Bruno Gerace conquista la clientela con la suadi. Ampia selezione di gusti in menù tra le più classiche come la margherita o provola e pepe, fino ad arrivare a quelle con contaminazioni inglesi come la breakfastcon crema di parmigiano, fior di latte, pancetta, uova, Crispy onion, ...