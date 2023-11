65 anni e non sentirli | Madonna si autocelebra e si reinventa

(Di martedì 28 novembre 2023) La cantantenon smette mai di stupire. Ieri sera nel grande concerto di Milano ha dimostrato a tutti di essere ancora la queen indiscussa, l’unica e sola popstar che da oltre quarant’domina il palco. A 65suonati si presenta ancora allenatissima, in una forma fisica super smagliante tanto da indossare abiti di scena che nessuna donna della sua età potrebbe permettersi. Ecco i dettagli della sua esibizione e di come ha incantato ancora una volta il pubblico e i fan italiani.in tournée a 65Una tournée che terminerà il 28 aprile e toccherà ben 15 nazioni diverse con 78 concerti già tutti sold out da tempo. Ecco cosa aspetta la spumeggianteche all’alba dei suoi 65si dimostra ancora la popstar che tutti conosciamo: non perde ...

Meloni : “La sinistra condanni violenze contro Pro Vita”. Conte : “Lo facciamo come sempre. Ma non le usi per sminuire la manifestazione”

"Un non so che...". Alessia Marcuzzi e Jannick Sinner - occhio a questa foto | Guarda

L’iceberg più grande al mondo è in movimento - non accadeva da 40 anni

L'iceberg più grande al mondo è in movimento - non accadeva da 40 anni

Jerry Calà, la confessione: "Non sono più un comico libero"

Poi, sistemato tutto, girai quella bella commedia balneare con le canzoni degli'60. Carlo ed Enrico Vanzina erano incredibili all'epoca,sbagliavano sceneggiature, così andammo a Cortina ...

Alunno iperattivo in classe, i compagni non lo vogliono e i genitori non mandano i figli a scuola per protesta Orizzonte Scuola

La mamma del bimbo di 8 anni lasciato solo in classe: “Genitori e maestre hanno organizzato l’ammutinamento, … la Repubblica

Fitto affossa mercato tutelato e idroelettrico

Dal primo aprile la maggior tutela non ci sarà più. Lo stesso discorso vale per il settore ... Ad esempio, l'Austria prevede una durata delle concessioni di 90 anni, con riassegnazione alla scadenza ...

Lite stradale mortale. "Non fu omicidio"

"Non punibilità per legittima difesa, o eccesso colposo di legittima difesa". Le richieste, in via principale, avanzate dall’avvocato Andrea Pezzotta, che con il collega Nicola Stocco assiste il ...