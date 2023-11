3 bambine mostrano il cartello Help | che succede in casa

Leggi su iltempo

(Di martedì 28 novembre 2023) Il 25 novembre, il giorno dedicato all'eliminazione della violenza contro le donne, gli Agenti della Polizia di Stato dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno arrestato in flagranza di reato un quarantasettenne responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia, commesso ai danni della moglie. La notizia dell'arresto eseguito 3 giorni fa è arrivata dalla questura di Reggio Calabria. Gli agenti hanno ricevuto una richiesta d'aiuto e hanno raggiunto al più presto l'abitazione della vittima che segnalava di essere stata picchiata dal marito. L'uomo, ubriaco, non voleva che la donna andasse a lavorare, impedendole di uscire di. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno visto sul balcone dell'appartamento tre, di 12, 10 e 8 anni, che gridavano loro “Venite venite siamo qui”. Una di loro mostrava anche un ...