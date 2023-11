28 novembre 1980 | la prima Toyota Cup | Nacional di Montevideo-Borussia Monchengladbach VIDEO

Leggi su glieroidelcalcio

(Di martedì 28 novembre 2023) LaCup IL 28della Coppa Intercontinentale diventaCup. Un format diverso e più simile a quello dei giorni nostri. Negli anni ’70 diversi club europei si rifiutavano di andare in Sudamerica per giocare uno dei due atti della finale. La competizione sembrava ormai destinata a scomparire. In quell’anno, la casa automobilistica decise di proporre alle federazioni delle due squadre che avrebbero dovuto giocare quella partita di giocarla nel Sol Levante in gara secca.disi sfidarono e, ad avere la meglio furono gli uruguagi. Il match winner della partita fu Victorino. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.