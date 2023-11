14 libri sul tennis da leggere adesso | dopo le straordinarie imprese di Jannik Sinner & C

Leggi su gqitalia

(Di martedì 28 novembre 2023) La strepitosa vittoria dell’Italia delin Coppa Davis ha lasciato il segno, riportando a casa un trofeo che mancava da ben 47 anni. Lefirmate da, già protagonista e idolo assoluto delle Finals di Torino hanno portato entusiasmo, e aumentato il seguito di uno sport che in passato ha saputo regalare grandi emozioni, scrivendo pagine indimenticabili grazie ai suoi campioni. Racconti e personaggi che si possono ritrovare nei migliorisul, che abbiamo selezionato per voi. Yannick Noah – 1983 https://media.gqitalia.it/photos/65646696b2c8939d214a9488/master/w 536,h 815,c limit/Yannick%20Noah%20-%201983.jpg Alzi la mano chi non lo ha mai sentito nominare. Ecco, impossibile. Perché Yannick Noah non solo ha scritto pagine ...