Zuppa di zucca | funghi carboncelli e ceci al profumo di rosmarino | ricetta

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 27 novembre 2023) Comfort food per eccellenza, ladiè perfetta da assaporare nelle giornate fredde. L’ideale per scaldarsi e saziarsi con una coccola nutriente e gustosa. La nostra foodblogger Anna, @annathenice, ci mostrerà come realizzare questa fumante. Avrete bisogno di pochi squisiti ingredienti. Tra questi non può proprio mancare il Granulare Vegetale Bio Bauer, un armonioso connubio di verdure biologiche accuratamente selezionate, prezioso estratto di lievito e olio di semi di girasole. La solubilità immediata e il sapore unico fanno di questo ingrediente un immancabile alleato in cucina. Ingredienti per 4 persone · 300 gr di· 4cardoncelli grossi · 200 gr digià messi in ammollo (o una scatola di ...