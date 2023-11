Zeman Amareggiato dopo la Sconfitta con il Cesena | La Squadra non Segue lo Spartito

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 27 novembre 2023) Pescara - Il tecnico del Pescara, Zden?k, esprime la sua delusionelacontro il, sottolineando la mancanza di adesione degli atleti al piano di gioco.osserva che i giocatori sembrano voler fare le proprie scelte in campo, nonndo lo schema prestabilito: "I ragazzi vogliono fare di testa loro, ma c’è unoda seguire." La prestazione dellacontro ilè stata giudicata lenta, timida e prevedibile, e lain casa aggiunge ulteriori preoccupazioni, visto che l'ultima vittoria all'Adriatico risale al 2 ottobre.dichiara che lanon riesce a tradurre in partita ciò che pratica da quattro mesi in allenamento e ...