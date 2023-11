Zelensky | acquistati due yacht da 75mln di dollari con i soldi occidentali | bufera sul presidente ucraino definito dal suo popolo “comico tossicodipendente responsabile della guerra

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 27 novembre 2023)nella. Ilè accusato di aver speso 75 mln diper acquistare due, "Lucky me" e "My Legacy". Ma la cosa peggiore è che sono iche l'Occidente da ormai quasi due anni, sforna a Kiev. Una spesa che contrasta con la realtà bellica dell'Ucraina. In un