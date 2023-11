Young Boys-Stella Rossa | Champions League | tv | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di lunedì 27 novembre 2023)è una partita valida per la quinta giornata della fase a gironi die si gioca martedì alle 21:00: tv,. In un girone dove Manchester City e Lipsia hanno già conquistato la qualificazione agli ottavi di finale di, la sfida tramette in palio quasi in maniera decisiva in questo match, la possibilità per le due squadre di giocarsi l’accesso ai playoff per l’Europa. Nsame, attaccante dello(AnsaFoto) – Ilveggente.itUn punto in classifica per entrambe, quello ovviamente della sfida ...