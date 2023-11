X Municipio | fermata di Ostia Antica inaccessibile ai disabili | l’intervista doppia a Biagio Caputi e Andrea Fiorini

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 27 novembre 2023) Continuano le nostre inchieste sulla linea Roma-Lido, parlando in quest’occasione dell’emblematico caso delladinel Xdi Roma. Nonostante la valenza turistica di questa tappa, per i vicini siti del Parco Archeologico e il Borghetto con il Castello Giulio II, oggi taleè impercorribile dalle persone contà. Un fatto che ormai persiste sul territorio da decenni e che oggi discuteremo in un’intervistacon, Presidente dell’Associazione Decimo Solidale, e, attivista per i diritti delle personenel territorio romano. Ladi...