WWE | Inusuale promo dal maxi-schermo di Drew McIntyre | che commenta anche i rumor post-Survivor Series…

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 27 novembre 2023) Durante il live event di Peoria, Illinois,ha rotto il silenzio dopo quanto successo nel-match diSeries e dopo tutto quello che si è scritto online riguardo a quanto accaduto nel backstage dopo il premium live event. Con unmandato in onda sui-schermi, lo scozzese ha affermato di essere “arrabbiato per diversi motivi“, tra cui “ aver perso il match titolato, aver perso a causa del Judgment Day nel War Games eper quello che si è letto online”, portando a credere che la sua reazione-sconfitta nel War Games Match sia realmente, come ipotizzato, un work. Ecco qui di seguito le sue parole riprese da un fan:cut a ...