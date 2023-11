WWE | Confermato il licenziamento di alcuni talenti da NXT

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 27 novembre 2023) Con la creazione del gruppo TKO, la WWE è andata incontro a grandi cambiamenti che ancora non semrerebbero essere terminati. Lo spostamento verso una nuova sede centrale ha portato a diversi tagli al personale e, soprattutto, a diversi licenziamenti anche all’interno del roster. Sembra chenomi appartenenti ad NXT e assenti da parecchio tempo, siano effettivamente rientrati nel blocco di licenziamenti dello scorso settembre, ma la conferma è arrivata solo oggi. Spariti nel silenzio più totale La notizia arriva da Sean Sapp, di Fightful, e, sebbene non sia stata confermata dalla WWE, le fonti sembrerebbero sicure sul fatto che Alexis Lete, Alivia Ash e Ghi Eburneo non facciano più parte di NXT dallo scorso settembre. Non resterà che da vedere se le giovani atlete troveranno spazio da qualche altra parte.