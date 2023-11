World Manufacturing Forum 2023

Leggi su lombardiaeconomy

(Di lunedì 27 novembre 2023) : Skills, dati e risorse fattori cruciali per vincere la sfida delle transizioni, IA, circolarità e digitale orienteranno il manifatturiero del futuro Trasformazione digitale, circolarità, intelligenza artificiale sono le sfide, tutte accomunate dalla centralità dei dati e delle competenze, che l’industria manifatturiera globale sta affrontando in questa fase di grandi transizioni: questi i temi sui quali si confrontano esperti di politica, leader industriali ed esponenti del mondo accademico provenienti da tutto il mondo alla XI edizione del“Nuovi modelli di business per il manifatturiero del futuro”. L’evento, organizzato dallaFoundation, in corso oggi e domani presso la sede di SDF Group a Treviglio, ha l’obiettivo di indicare i nuovi modelli di ...