Weekend a tinte tricolori | la ‘Davis’ torna in Italia e Bagnaia trionfa in MotoGp

(Di lunedì 27 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna fortinel mondo dello sport. Tennis e motociclismo portano sul tetto del mondo la bandierana.l’del tennis, nel segno di Jannik Sinner. Quarantasette anni dopo, è lui a guidare gli azzurri alla vittoria dell’insalatiera, come è chiamata la coppa Davis. Lo fa battendo nella finale di Malaga l’Australia, vero e proprio tabù azzurro, grazie ai successi di Arnaldi e soprattutto di Sinner, protagonista della final 8 andalusa, capace di portare per mano l’Italtennis al traguardo che mancava dal lontano 1976 quando a far sognare l’furono Panatta-Barazzuti-Bertolucci-Zugarelli, con Pietrangeli capitano. All’ottava finale di Davis, i ragazzi di Volandri centrano l’impresa. L’ultimo ...