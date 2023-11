Voucher sport | boom in Campania | nel Sannio oltre 2mila richieste

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSono 20 i milioni erogati dalla Regioneper ilivo dedicato alle famiglie in fasce di reddito medio-basse per sostenere l’attivitàiva riservata ai minori di età compresa tra i 6 e i 15 anni, residenti nella Regione. Lo annuncia la Regione che porta avanti i la legge avviata tre anni fa dall’idea della consigliera regionale Loredana Raia. L’iniziativa è promossa in collaborazione con il Coni e le associazioniive territoriali. “E’ un’iniziativa unica in Italia – ha sottolineato il governatore Vincenzo De Luca – un’iniziativa straordinaria sul piano sociale e sul pianoivo. Già da qualche anno abbiamo fatto la scelta di questo percorso e quest’anno abbiamo fatto uno sforzo enorme, perché lo scorso ...