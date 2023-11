Voto 4 e crollo verticale per la Schlein | Meloni gode | chi sale nel sondaggione-Mentana

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) Il consueto sondaggio del lunedì di Swg per tg La7 di Enricofotografa una situazione di stallo nella politica italiana. Fratelli d'Italia resta il primo partito e di fatto alle sue spalle prosegue la rincorsa (vana) di Pd e Movimento Cinque Stelle. Nelle prime posizioni c'è il partito del premier con il 28,6 per cento con una leggera flessione dello 0,4 per cento. Il Pd resta immobile al 19,4 per cento. Il Movimento Cinque Stelle perde lo 0,2 per cento e scende al 16,4. Stabile la Lega al 9,4 per cento con una flessione dello 0,2. Cresce dello 0,1 per cento Forza Italia che raggiunge il 7 per cento. Cresce Azione di Carlo Calenda che va al 3,8 per cento. Al 3,6 invece c'è Sinstra e Verdi con un incremento dello 0,1 per cento. Italia Viva di Matteo Renzi raggiunge il 3,3 per cento facendo registrare un +0,2 in sette giorni. In calo +Europa di Emma Bonino che ...