VOTI&STATS – Juve-Inter | Allegri e Inzaghi pari in quasi tutto

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 27 novembre 2023)chiudono sulla base di un totale pareggio in (– VOTI&STATSntus-ha lasciato inalterata la situazione in classifica e il distacco della prima sulla seconda è rimasto di 2 punti. L’1-1 di ieri è il prodotto di un equilibrio che c’è stato in molte voci: le 2 reti a corta distanza temporale, nel più classico dei botta e risposta; la ripresa senza conclusioni in porta, a eccezione di un tentativo nerazzurro; il dominio territoriale, attestato su percentualiidentiche (49-51); l’indice di pericolosità (55% per entrambi). Aresta il possesso palla, con un netto 65% a proprio favore. Ma è significativo che nella metà campo avversaria Calhanoglu e ...