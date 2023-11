Volley femminile | le migliori italiane della 9° giornata di A1 Chirichella e Bosetti | doppio messaggio a Velasco | Egonu col pilota automatico

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 novembre 2023) LE9ªDI SERIE A1CRISTINAper tutti quelli che l’hanno già messa da parte nella corsa alle prossime convocazioni azzurre. Partita di alto spessore contro Firenze: 15 punti con 4 muri, 3 ace e il 57% in attacco, niente male. CATERINA: Un dato su tutti, il 94% di positività in ricezione su 36 palloni ricevuti. E’ la schiacciatrice che tutti gli allenatori vorrebbero in campo, considerato che chiude anche con 15 punti, il 39% in attacco, un muro e un ace. BEATRICE GARDINI: Decisiva la sua prova soprattutto in attacco sul campo di Trento. La schiacciatrice di Vallefoglia chiude con 18 punti, quasi tutti in attacco e il 58%, più un ace. Viene chiamata in causa poco in ricezione e si ...