Vittorio ha preso una cotta per Beatrice? Il sospetto di Fiordaliso | che lo mette alle strette

GF - Heidi deride Vittorio (VIDEO) : “Gli ho dato il potere di essere preso in considerazione e sto ragazzino stupido…”

Vittorio preso da una ragazza - ma non è una gieffina. La confidenza al GF

Vittorio preso da una ragazza - ma non è una gieffina. La confidenza al GF

Grande Fratello, Fiordaliso affronta Vittorio Menozzi: "Non ti innamorare di lei" (VIDEO)

Menozzi si èuna cotta per Beatrice Luzzi, parla Fiordaliso È tutto pronto per la nuova puntata del Grande Fratello , che andrà in onda stasera su Canale 5 . Nell'attesa, Fiordaliso ha ...

Fiordaliso: "Beatrice, Vittorio si è preso una cotta per te, stai attenta ... Grande Fratello

Grande Fratello, Fiordaliso a Vittorio Menozzi: “Ti stai prendendo una cotta per Beatrice!”. La reazio ... Isa e Chia

Grande Fratello, Fiordaliso affronta Vittorio Menozzi: "Non ti innamorare di lei" (VIDEO)

Nella Casa del Grande Fratello è nata un' amicizia speciale tra Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi. Il feeling tra i due non è passato inosservato a Fiordaliso che, a poche ore dalla nuova puntata, ha ...

Grande Fratello, Fiordaliso a Vittorio Menozzi: “Ti stai prendendo una cotta per Beatrice!”. La reazione del modello

Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi all'interno del Grande Fratello hanno sin da subito instaurato un rapporto di amicizia.