Vittoria della Coppa Davis | Binaghi | “Non è possibile andare al Quirinale il 21 dicembre”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 27 novembre 2023) Roma – Il Presidente Sergio Mattarella aspetta gli Azzurrial. Il Capo dello Stato vuole esprimere i complimenti di un intero Paese che si è stretto intorno a Jannik Sinner e compagni. A marginenotizia girata ieri sera, subito dopo la, è stata indicata la data del 21. In riferimento a questo, Angeloha spiegato: “Il 21purtroppo non potremmoal, ci dispiace da morire per il presidente Mattarella con cui abbiamo una promessa in sospeso”. Il PresidenteFedertennis ha proseguito, nella sua intervista all’Ansa: “I ragazzi hanno già in calendario da tempo le vacanze in vista poi ...