Violenza e stereotipi tra lavoro e società | alla Cisl un percorso per un’attenzione nuova

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 27 novembre 2023) Bergamo. Lunedì pomeriggio, 27 novembre, a partire dalle 14.30, nel salone Riformisti della sededi Bergamo in via Carnovali, per la giornata internazionale dedicata all’eliminazione dellasulle donne, ci sarà una tavola rotonda dal titolo “sulle donne edi genere”, organizzata dsegreteriae dal Coordinamento per le politiche di genere.discussione prenderanno parte Cristina Mostosi, presidentessa dell’associazione “Le Iris di Trebecco”, sorella della prima vittima di femminicidio nella bergamasca, avvenuto vent’anni fa; la referente di “Aiuto Donna- Uscire d”, Sara Modora, che illustrerà ildi accoglienza, ascolto, tutela dedicato alle donne. Al ...