Violenza donne | Sassi FdI | “L’emancipazione non giustifica l’aggressione ai valori di vita e famiglia”

(Di lunedì 27 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“In qualità di responsabile provinciale del DipartimentoNon Negoziabili di Fratelli d’Italia Sannio, esprimo la mia più profonda solidarietà ai dirigenti e ai membri dell’Associazione Pro-. Il loro impegno è fondamentale nel panorama dell’associazionismo italiano, specialmente in un contesto dove la difesa di certiè sempre più cruciale”. Lo dichiara alla stampa Claudine, Responsabile Del Dipartimentodi FdI Sannio. “Nella Giornata Internazionale per l’Eliminazione dellacontro le– continua – sono profondamente preoccupata e indignata per gli atti diperpetrati da un gruppo di ...

Castel Volturno : testimonianze e commozione alla manifestazione per dire No alla violenza sulle donne

È stata una bella manifestazione, ma ora

... "Alcuni uomini, quando si arrabbiano, visto che sono più forti, fanno del male alle. E non ... come quello che hanno in Svezia dal 2016, per prevenire la. I detrattori dell'emancipazione ...

Violenza sulle donne, Roccella a Sky TG24: "Corteo di Roma sprecato per motivi ideologici" Sky Tg24

25 novembre: "Per Giulia e per tutte" una marea viola e rossa riempie le piazze d'Italia - Il report del World Economic Forum sulla condizione delle donne nel mondo - Il report del World Economic Forum sulla condizione delle donne nel mondo RaiNews

Omovies Film Festival, a Napoli 52 opere dal mondo

Il cinema contro tutte le forme di violenza e in favore di ogni manifestazione d'amore ... "Questa edizione la dedichiamo a Elvira Notari e tutte le donne che nel cinema e nel teatro sono state ...

Ad Erice l'evento "Quello che le donne non dicono"

Si è svolto, ieri pomeriggio, nei locali dell'associazione "Insieme per Ballata" l'evento "Quello che le donne non dicono", una manifestazione prevenire e reprimere la violenza di genere. La platea, ...