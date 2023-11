Violenza di genere | Ilaria Cavo | “La lotta per le donne una battaglia di tutti | le piazze non siano divisive”

La lezione di Montanelli su come combattere la violenza di genere senza fanatismi

Omicidio Giulia Cecchettin, seconda notte in carcere a Verona per Filippo Turetta | Martedì l'interrogatorio davanti al gip

... anche lui in carcere per reati molto gravi e dello stesso. E' sorvegliato a vista dagli ... Fotogallery - 25 novembre, l'Italia scende in piazza contro lasulle donne Ultimo ...

Franco Gabrielli: “Con la violenza sulle donne non si può essere superficiali: nessuna denuncia deve essere s… La Repubblica

Violenza di genere, la denuncia di Belluno Donna: «Una ogni tre giorni bussa alla nostra porta» ilgazzettino.it

Uomini con le scarpe rosse sfilano a Torino: “Violenza sulle donne è problema maschile”

Torino. Cinquanta uomini sfilano silenziosi, vestiti da gentleman e con le scarpe rosse, dalla periferia fino al centro della città ...

Violenza di genere, Susanna Camusso: “Le piazze per Giulia Cecchettin sono più avanti della politica. Tocca a noi reagire”

“Una partecipazione straordinaria che costringe tutti a riflettere su ciò che rappresenta e significa. Ha influito certamente il fattore della commozione e del dolore per il femminicidio di Giulia Cec ...