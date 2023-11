Violenza di genere e il caso beneventano | l’uccisione di Miriam Castelluzzo

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUna morte ancora senza un colpevole, dopo l’assoluzione in primo e secondo grado dell’unico indagato dell’epoca. Nei fatti, non si potrebbe parlare nemmeno di un uomo, un fidanzato, un compagno che uccide la propria donna. Perchè la giustizia, questa volta, non ha fatto il suo corso. Eppure si parla di un tragico evento di 28 anni or sono: è martedì 21 novembre 1995,viene ritrovata in condizioni gravissime (morirà infatti tre giorni dopo) dentro la propria casa in via Port’Arsa dove, da qualche mese, era andata a vivere da sola. Perchè, nonostante i 21 anni, era una ragazza che aveva voglia di libertà: la trovava nel suo sport, il pattinaggio, disciplina in cui giganteggiava e le consentiva di inanellare successi dopo successi. Lavorava in una gelateria di Benevento, era sempre ...