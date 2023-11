Vigne sempre più tech | via al progetto che avvicina produttori di vino e startup

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 27 novembre 2023) Anche la viticoltura èpiù. Chi lavora in questo settore oggi non può più prescindere dall’abbracciare modernizzazione, digitalizzazione e innovazione, prima mantra relegati solo ad alcuni comparti della nostra economia e oggi invece indispensabili per tutti. Soprattutto di fronte al cambiamento climatico, che rischia di far sparire dalle nostre tavole alcuni dei vini simbolo del settore vinicolo italiano. Proprio le trasformazioni ambientali hanno poco fatto crollare la produzione mondiale dial livello più basso dal 1961, con l’Italia che ha registrato il calo maggiore, perdendo persino il primo posto scalzata via dalla Francia. Dunque, Internet of Things e analisi dei Big Data possono rappresentare la svolta, perché consentono una gestione molto più efficiente dellee una netta riduzione degli ...