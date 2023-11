Vietato parlare dello stupratore nordafricano

Leggi su panorama

(Di lunedì 27 novembre 2023) A Reggio Emilia i carabinieri hanno arrestato un uomo che nei giorni scorsi ha cercato di violentare una ragazza di 23 anni nel parcheggio di un supermercato. La giovane era appena salita sulla sua auto con le borse della spesa quando uno sconosciuto «ha aperto la portiera cercando di baciarla, toccarle i seni e spingerla sui sedili posteriori per avere un rapporto sessuale». Ma la ventenne è riuscita a divincolarsi e a fuggire. I militari dell’arma, grazie alle testimonianze e alle telecamere, hanno poi arrestato un uomo di 55 anni, incensurato. Fin qui le cronache dei principali quotidiani. Ciò che manca dai resoconti è la provenienza, che a quanto risulta è un. Si dirà, un dettaglio? Mica tanto, perché come evidenziano le statistiche, il numero di violenze contro le donne commesse da immigrati è in ...