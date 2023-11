VIDEO – Juventus-Inter 1-1 | Serie A | gol e highlights della partita

Leggi su inter-news

(Di lunedì 27 novembre 2023), posticipotredicesima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo ilcon i gol e gligiocata all’Allianz Stadium di Torino. DISTACCO CONFERMATO –1-1 nel posticipotredicesima giornata diA. Il derby d’Italia non fa vincitori e questo fa sì che l’mantenga i due punti di vantaggio sugli eterni rivali. Un quarto d’ora e laha la prima grossa occasione, con palla rimasta in area e Federico Chiesa che calcia alto da ottima posizione. Al 27? errore di Denzel Dumfries, discesa proprio di Chiesa e assist da sinistra in mezzo per il ...