Video gol Catanzaro - Cosenza 2-0 | gli highlights della partita

Leggi su europa.today

(Di lunedì 27 novembre 2023) Il derby di Calabria tramancava in B da 33 anni, molto più di una sempliceper entrambe le compagini e rispettive tifoserie. Ad aggiudicarsi la posta in palio sono stati i giallorossi che tra le mura amiche del Ceravolo si impongono per 2-0.La...