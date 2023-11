Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2023 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 novembre 2023)DEL 27 NOVEMBREORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO E’ RIENTRATO NELLA NORMA LUNGO LA RETE VIARIA, IN USCITA DALLA CITTA’ PERMANGONO INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, E SEMPRE IN DIREZIONE OSTIA SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA; RICORDIAMO CHE A SEGUITO DI UNA VORAGINE SUL MANTO STRADALE RESTA CHIUSA AL TRANSITO LA PROVINCIALE DOGANA ALL’ALTEZZA DEL KM 15 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO; IN CHIUSURA L’ALLERTA METEO DELLA PROTEZIONE CIVILE, PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO SUL TERRITORIO POSSIBILI ROVESCI ISOLATI E TEMPORALI SUI SETTORI CENTRO-MERIDIONALI, SI RACCOMANDA QUINDI LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL ...