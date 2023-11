Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 novembre 2023)DEL 27 NOVEMBREORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONENORD E’ STATA DA POCO RIMOSSA UN’AUTOVETTURA IN FIAMME AL KM 7+900 TRA CASTELNUOVO DI PORTO E FIANONO IND IREZIONE FIRENZE, PERMANGONO CODE RESIDUE SUL TRATTO INTERESSATO; ATTENZIONE ANCHE SULLA A12, DOVE E’ SEGNALATO UN INCIDENTE NEI PRESSI DELL’USCITA PER TORRIMPIETRA, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA DISAGI ALLA CIRCONE CIRCONE CHE INVECE E’ INTENSA SUL RACCORDO ANULARE, NEL DETTAGLIO ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E APPIA, IN ESTERNA DALLA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN USCITA ...