Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2023 ore 10 | 30

(Di lunedì 27 novembre 2023)DEL 27 NOVEMBREORE 10.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SU VIA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA COMUNQUE PERMANGONO CODE IN SMALTIMENTO TRA POMEZIA E CASTELNO ALTRO INCIDENTE SU VIA DI PRATICA, CODE A TRATTI TRA VILLAGGIO AZZURRO E VIA DI CASTELNO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA ORA PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE SULLA CARREGGITA INTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONESUS E ALL’ALTEZZA DI VIA APPIA Infine CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI VITERBO SULLA SP 147 CLAUDIA BRACCIANESE UN INCIDENTE, CHE COINVOLGE UN MEZZO PESANTE, GENERA CODE ALL’ALTEZZA DEL COMUNE DI ORIOLONO DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, GRAZIE PER ...