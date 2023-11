Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2023 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 novembre 2023)DEL 24 NOVEMBREORE 08.30 SARA SPANO’ BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN CARREGGITA ESTERNA CODE A TRATTI PER PER UN INCIDENTE TRA VIA CASSIA E LAFIUMICINO PROSEGUENDO PI AVANTI UN ALTRO INCIDENTE GENERA CODE TRA PRENESTINA E LA RUSTICA PASSIAMO SULLA CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DELLA BUFALOTTA E PIU AVANTI TRA VIA CASILINA E VIA APPIA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’ E TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO ANCORA DISAGI SU VIA PONTINA PER DUE INCIDENTI AVVENUTI ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA AL MOMENTO DI SONO CODE A PARTIRE DA POMEZIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE INFINE PER IL TRASPORTO ...