Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 novembre 2023)DEL 27 NOVEMBREORE 7.20 SARA SPANO’ BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA UN INCIDENTE SU VIA PONTINA AL MOMENTO CI SONO CODE TRA POMEZIA E E CASTELNO IN DIREZIONEPROSEGUENDO VERSO LA CAPITALE SULLA DIRAMAZIONENORD SI PROCEDE A RILENTO TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA APPIA IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’ INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA GIORNATA DI OGGI PREVISTO LO SCIOPERO DI 24 ORE A RISCHIO BUS E FERROVIAVITERBO ELIDO PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO ...