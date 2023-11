Via Libera dall' Arta per il Prolungamento della Pista dell' Aeroporto di Pescara

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 27 novembre 2023)- L'Agenzia regionale per la tutela'ambiente (Abruzzo) ha emesso un parere favorevole in merito al progetto di potenziamentointernazionale d'Abruzzo, concernente ildi volo. Il parere positivo è stato rilasciato dopo un'attenta valutazione dei dati ee prescrizioni ambientali correlate al progetto. L'approvazione diAbruzzo è stata basata sulla verifica di ottemperanzae condizioni ambientali rispetto alle prescrizioni stabilite dal Ministero'Ambiente eTutela del Territorio. Queste prescrizioni sono in conformità con il decreto di valutazione di ...