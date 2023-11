Veronica Peparini e Andreas Muller raccontano i nomi delle loro bimbe | ecco gli ultimi aggiornamenti sulla gravidanza

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 27 novembre 2023) Immaginatevi, dolcemente addormentata sul divano di casa, mentre accarezza amorosamente il suo pancione. E' un'immagine rubata da, che sa che la sua compagna potrebbe non essere felice di vederla pubblicata, ma non può resistere. E' un momento di pura bellezza, di pura tenerezza, un'immagine che fa pensare subito che lapersta procedendo bene, che lepiccole gemelline stanno bene.è colui che ci aggiorna, consapevole che i follower stanno con il fiato sospeso, in attesa di buone notizie. Laprocede a gonfie vele: le gemelline sonovere lottatrici E questa è proprio l'ottima notizia che aspettavamo:sta bene, ...