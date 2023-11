Verona-Lecce | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di lunedì 27 novembre 2023)è una partita valida per la tredicesima giornata diA e si gioca lunedì alle 18:30:, tv,. Scontro salvezza per unche in caso di sconfitta potrebbe dire addio a Marco Baroni, pronto a giocarsi le sue ultime carte contro la sua ex squadra, il. I gialloblù prima della sosta erano sprofondati al penultimo posto, normale conseguenza del digiuno di vittorie che dura dallo scorso agosto: dopo aver battuto Empoli e Roma nei primi due turni di campionato, gli scaligeri non hanno più vinto, racimolando soltanto due pareggi a reti bianche con Bologna e Torino. Baroni – IlVeggente.it (Ansa)Due settimane fa Baroni e i suoi uomini avevano incassato la quinta sconfitta ...