Verona-Lecce LIVE 1-1 | miracolo di Falcone su Duda

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 27 novembre 2023) Al Bentegodi, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Bentegodi,si affrontano nel match valido per la tredicesima giornata di campionato della Serie A 2023/2024.1-1: sintesi e moviola 62? -diche toglie dall’incrocio dei pali la botta in controbalzo didiretta sotto l’incrocio. 56? – Punizione da posizione interessante per Ngonge:risponde mettendo in angolo. 50? – Ilè sceso in campo nella ripresa con una pressione a tutto campo che sta mettendo in difficoltà il. 46? – Inizio secondo ...