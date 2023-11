Verona-Lecce 2-2 | il tabellino

Verona-Lecce 2-2 : gialloblù e giallorossi si spartiscono la posta in palio

Verona - Lecce 2 - 2: un punto a testa per Baroni e D'Aversa, show al Bentegodi

- Lo scontro salvezza nel posticipo della 13ª giornata di Serie A tra Hellastermina in pareggio. Al Bentegodi le due squadre danno vita ad un grande spettacolo, con tante occasioni ed alta intensità in campo. La squadra di D'Aversa va in vantaggio due volte ...

Verona-Lecce, formazioni ufficiali: Lazovic e Strefezza in panchina Fantacalcio ®

Verona-Lecce 2-2: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

Verona-Lecce 2-2: Ngonge e Djuric rispondono a Oudin e Gonzalez

La squadra di Baroni ha ottenuto un pareggio rialzando la testa due volte nella sfida in casa contro i giallorossi di D'Aversa ...

Serie A, i risultati della 13^: reti e spettacolo tra Verona e Lecce, tocca a Bologna e Torino

Inter 32; Juventus 30; Milan 26; Napoli 24; Roma 21; Atalanta e Fiorentina 20; Bologna, Frosinone, Monza 18; Lazio 17; Torino 16; Lecce e Sassuolo 15; Genoa 14 ...